Kadın cinayeti davasında mahkemeden emsal karar: Hilal Sultan Kırgöz’ün katiline ağırlaştırılmış müebbet

Manisa’da kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz’ü vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan direksiyon kursu öğretmeni Önder Lafçı için mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yaklaşık 2 yıl süren davanın ardından Hilal Sultan Kırgöz’ün annesi gözyaşlarını tutmayarak, ‘Kızım artık rahat uyu’ dedi.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 13:01
Kadın cinayeti davasında mahkemeden emsal karar: Hilal Sultan Kırgöz’ün katiline ağırlaştırılmış müebbet
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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 6 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda Manisa’daki bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı (45), daha önce direksiyon eğitimi verdiği Hilal Sultan Kırgöz’ün (21) evinin önüne gelerek kaçırmaya çalıştı.

Direnerek Lafçı’nın elinden kaçan Kırgöz, Lafçı tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırılan Hilal Sultan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine sevk edildi.

Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kırgöz’ün sırtındaki kurşun ise Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı. İkinci kez taburcu edildikten sonra evde fenalaşan Kırgöz’un tedavisine Merkezefendi Devlet Hastanesinde devam edildi. Kırgöz, olaydan 48 gün sonra 23 Ekim’de hayatını kaybetti.

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti emsal bir karar vererek Lafçı’ya ‘Kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan 6 yıl’, ‘Beyti Çöte’yi silahlı tehditten 3 yıl, ‘Ruhsatsız tabanca bulundurmaktan 2 yıl ve 1200 TL para cezasına çarptırdı.

GÖZYAŞLARIYLA KONUŞTU

Mahkeme salonundan gözyaşları içinde çıkan Hilal Sultan Kırgöz’ün annesi Zeynep Kırgöz ise gözyaşları içinde şunları söyledi:

“Hilal ilk gün demişti ki ‘Anne ben başaramadım eve gelemedim’ demişti ya şimdi ben başardım Hilal rahat uyu. Mahkeme heyetine adaleti sağladığı için, burada bulunan herkese bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim. Hilal rahat uyuyacak. Korkmayacak.”

“HÜZNÜMÜZ GİDERİLDİ”

Hilal Sultan Kırgöz’ün acılı babası Veysel Kırgöz ise, “Mahkeme ve yargıç heyetine teşekkür ederim. Adalet sağlandı. Bugün biraz hüznümüz giderildi, burukluğumuz giderildi" dedi.


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