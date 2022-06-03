3 çocuk annesi kadın çöpten ekmek toplarken görüntülendi
İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy semtinde, üç çocuk annesi bir kadın, çöp poşetinin içinden yenilebilir durumdaki ekmekleri ayıklarken görüntülendi. Eşinin işsiz olduğunu belirten kadın, yiyecek bir şey alamadığını, çöpten topladığı ekmekleri çocuklarına götüreceğini söyledi.
Mecidiyeköy’de bir kadın, yol kenarına bırakılan bir çöp poşetinden yenilebilir durumdaki ekmekleri ayıklarken görüntülendi. Çöpten çıkarttığı ekmekleri temizledikten sonra yanında getirdiği poşete dolduran kadın, “Kaç çocuğun var” sorusuna eliyle “üç” işareti yaparak yanıt verdi.
Adının Sevda ve yaşının 21 olduğunu söyleyen kadın, çöpten topladığı ekmekleri çocuklarına götüreceğini belirtti. Eşinin işsiz olduğunu söyleyen kadın, “Yiyecek bir şey alamadım. Onlara götüreceğim” dedi.
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