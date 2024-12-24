Yayınlanma: 24.12.2024 - 12:11

Güncelleme: 24.12.2024 - 12:11

GBB Konut başvuruları gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan GBB Konut’un Güneyşehir 3. Etap başvuruları başladı. Peki, 3. Etap GBB konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

GBB KONUT GÜNEYŞEHİR 3. ETAP BAŞVURULARI BAŞLADI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan GBB Konut, 14 Bin Konut Projesi kapsamında Güneyşehir 3. Etap başvurularını başlattı.

Kentteki konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunmak amacıyla 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplam 1000 konut için başvuru kabul edilecek.

Başvurular, 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da başladı ve 31 Aralık Salı günü saat 17.00’de sona erecek.

GBB KONUT GÜNEYŞEHİR 3. ETAP BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Vatandaşlar, başvurularını GBB Konut’un resmi internet sitesi www.gbbkonut.com.tr üzerinden ya da satış ofislerinden gerçekleştirebilecek.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi 4 Ocak 2025 Cumartesi günü noter huzurunda yapılacak ve GBB TV YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Detaylı bilgiler, ödeme planları ve başvuru süreçleri ile ilgili bilgiler de bu adres üzerinden paylaşıldı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Gaziantep il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmesi,

18 yaşından büyük olması ve kendisi veya eşinin üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması gerekiyor.

Başvuru sahibi ve eş adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek, aynı hanede yaşayan 18 yaşından büyük çocuklar ise ayrı başvuru yapabilecek.

Birden fazla başvuru yapılması durumunda, başvurular geçersiz sayılacak.