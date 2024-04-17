3 gün önce kavgada başına darbe almıştı: Pansiyondaki odasında ölü bulundu

Antalya'da Muharrem Toy (59), bir süredir yaşadığı pansiyondaki odasında ölü bulundu. Toy'un 3 gün önce bir kişiyle kavga ettiği ve aldığı darbe nedeniyle kafasını çarpıp bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 15:55
3 gün önce kavgada başına darbe almıştı: Pansiyondaki odasında ölü bulundu
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Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında; yaklaşık 3 aydır pansiyonda kalan Muharrem Toy'un sabah odasından çıkmadığını fark eden arkadaşları, ona cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı.

Toy telefona cevap vermeyince, arkadaşları kaldığı odaya girdi. Toy'un hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muharrem Toy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Toy'un cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAVGADA BAŞINA DARBE ALMIŞ

Öte yandan Muharrem Toy'un 3 gün önce pansiyon yakınında biriyle kavga ettiği, aldığı darbe sonrasında yere düşüp kafasını vurduğu ve bilinci kapalı şekilde hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


112 Acil haberleri Adli Tıp haberleri

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