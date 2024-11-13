3 gündür aranan gencin cesedi derede bulundu

Küçükçekmece Menekşe Deresi’nde balıkçılar tarafından bulunan cesedin 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki kıza ait olduğu öğrenildi.

3 gündür aranan gencin cesedi derede bulundu
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İHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 22:32

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Deresi’nde yaşandı. Denize açılan balıkçılar derede bir ceset bulmuştu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yapılan incelemede şahsın öldüğü belirlenmişti.

Olay yerine sevk edilen dalgıç polisler ekipleri tarafından çıkarılan ceset üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından üzerinde kimlik çıkmayan cesedin 3 gün önce kaybolan kıza ait olduğu üzerinde duruldu.

İncelemenin ardından morga kaldırılan cesedin teşhisi için kaybolan kızın ailesi çağrıldı. Gelen aile, kızı teşhis etti. Cesedin 3 gün önce Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran’a ait olduğunu kesinleşti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Etiketler: #dere #ceset

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