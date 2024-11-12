2 gündür kayıptı: Cesedi bulundu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Mesut Kaya (74), evinin birkaç kilometre uzağında ölü olarak bulundu.

2 gündür kayıptı: Cesedi bulundu
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DHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 23:19

İlçeye bağlı Kaleönü Mahallesi'nde oturan Mesut Kaya, 2 gün önce evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kendisine ulaşamayan yakınları, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bugün sabah saatlerinde Cumayakası Mahallesi'nde bir erkeğin yerde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede ölen kişinin 2 gündür kayıp olarak aranan Mesut Kaya olduğu belirlendi. Yakınlarının teşhis ettiği Kaya'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 

Vücudunda yara izi bulunmayan ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülen Kaya'nın kesin ölüm nedeni, otopsi raporu ile belli olacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Etiketler: #Mersin #ceset

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