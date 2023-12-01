3 gündür aranan Mehmet, kiraladığı evde ölü bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakır (18), kiraladığı evde ölü bulundu.
Kızıltepe ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakır’ın ailesi, durumu polise bildirdi. Bulunması için çalışma başlatan polis, Mehmet Çakır’ın Tepebaşı Mahallesi Şanlıurfa Caddesi’nde bir apartman dairesi kiraladığını belirledi.
ÖLÜ BULUNDU
Dün akşam saatlerinde adrese giden, kapıyı açan olmayınca çilingirle içeri giren ekipler, Çakır’ı hareketsiz buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mehmet Çakır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Mehmet Çakır’ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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