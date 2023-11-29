Scooter kiralama şirketi halka arz oluyor

1000 Yatırımlar Holding, scooter kiralama şirketi Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri'nin (BinBin) halka arz edileceğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 15:51
Scooter kiralama şirketi halka arz oluyor
Abone Ol google-news

Geçen günlerde halka arz edilen 1000 Yatırımlar Holding, yüzde 89 hissesine sahip olduğu BinBin'in halka arzı hakkı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama gönderdi.

Şirketin açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Şirketimizin 29 Kasım 2023 tarih ve 2023/14 sayılı yönetim kurulu toplantısında, yüzde 89 oranında pay sahibi olduğumuz Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi’nin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz hazırlıklarının başlatılmasına karar verilmiştir. Süreç hakkındaki gelişmeler ayrıca KAP’ta duyurulacaktır.”


scooter borsa halka arz

İlgili Haberler

Yatırımcılar dikkat! Yeni halka arz edilen Borlease Otomotiv'den temettü kararı

Yatırımcılar dikkat! Yeni halka arz edilen Borlease Otomotiv'den temettü kararı
Patlama yaşanmıştı... Halka arz furyası son mu buluyor?

Patlama yaşanmıştı... Halka arz furyası son mu buluyor?
Yatırımcılar dikkat! Marbaş Menkul Değerler halka arz olacak

Yatırımcılar dikkat! Marbaş Menkul Değerler halka arz olacak

En Çok Okunan Haberler