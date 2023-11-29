Scooter kiralama şirketi halka arz oluyor
1000 Yatırımlar Holding, scooter kiralama şirketi Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri'nin (BinBin) halka arz edileceğini bildirdi.
Geçen günlerde halka arz edilen 1000 Yatırımlar Holding, yüzde 89 hissesine sahip olduğu BinBin'in halka arzı hakkı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama gönderdi.
Şirketin açıklamasında şunlar kaydedildi:
“Şirketimizin 29 Kasım 2023 tarih ve 2023/14 sayılı yönetim kurulu toplantısında, yüzde 89 oranında pay sahibi olduğumuz Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi’nin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz hazırlıklarının başlatılmasına karar verilmiştir. Süreç hakkındaki gelişmeler ayrıca KAP’ta duyurulacaktır.”
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