3 gündür aranıyordu: 21 yaşındaki Ömer Faruk Fırat'tan acı haber geldi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üç gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi baraj göledinde bulundu.
Şanlıurfa Siverek'in Kırkpınar Mahallesi'ndeki evinden üç gün önce ayrılan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Fırat'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri, termal kameralı dronla bölgede ve Hacı Hıdır Baraj Göleti çevresinde geniş çerçeveli arama çalışması başlattı.
Yapılan arama çalışmaları sonucu Fırat'ın cansız bedeni, baraj göledinde bulundu. Sudan çıkarılan ceset otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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