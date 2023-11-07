3 gündür aranıyordu... Karaada açıklarında ölü bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde denize giren ve 3 gündür haber alınamayan Barış Özel, Karaada açıklarında ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 16:35
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İzmir'in Çeşme ilçesi Boyalık Plajı'nda 3 gün önce denize giren Barış Özel’den (45) yakınları haber alamadı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, botlar ve dalgıç adamlar ile arama çalışmalarına katılırken İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı helikopterde havadan arama kurtarma çalışması yürüttü.

ÖLÜ BULUNDU

3 gündür kayıp olan Özel'in Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Karaada açıklarında ölü bulunduğu öğrenildi.


İzmir deniz ölü bulundu

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