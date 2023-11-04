Depremzede öğretmen yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 49 yaşındaki öğretmen Faruk Şahin, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.
Fatih Sultan Mehmet Lisesi müdür yardımcısı olan Faruk Şahin, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşadığı evin yıkılması üzerine eşi ve 3 çocuğunu Gaziantep'e gönderdi.
Şahin, tekrar geldiği İslahiye'nin Beyler Mahallesi’nde kurulan Murat Sural Konteyner Kenti’nde yalnız yaşamaya başladı. Aynı zamanda konteyner kentte yaşam alanı sorumlusu olan Faruk Şahin'e yakınları sabah saatlerinde telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine konteyner kente giden yakınları, Şahin'i yalnız yaşadığı konteynerde hareketsiz buldu.
İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde öğretmen Faruk Şahin'in öldüğü belirlendi. Şahin'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 bin TL’lik biletler!
- Genel Başkan kim olacak?
- CHP'li Başarır'dan 'kurultay' çıkışı
- Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi!
- Okulda Atatürk'ü hedef aldı!
- İmamoğlu'ndan kritik buluşma!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'son kez' adaylık açıklaması!
- Dilan ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı
- Dilan Polat'ın kayınvalidesi isyan etti: Çok sinirliyim
- Dilan ve Engin Polat adliyeye sevk edildi!