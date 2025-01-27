3 gündür haber alınamıyordu; evinde cansız bedeni bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 gündür haber alınamayan Şemsettin Turan'ın (66) evinde cesedi bulundu.

3 gündür haber alınamıyordu; evinde cansız bedeni bulundu
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DHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 16:12

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak'ta meydana geldi. 3 gündür haber alınamayan Şemsettin Turan'ın evinden kötü koku gelince komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla girilen evde, Şemsettin Turan'ın cansız bedeni bulundu. Turan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Mersin
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