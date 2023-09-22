3 gündür haber alınamıyordu, evinin banyosunda ölü bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 78 yaşındaki kişi evinin banyosunda ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 07:09
3 gündür haber alınamıyordu, evinin banyosunda ölü bulundu
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Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi Nisaye Sokak’taki 2 katlı evin 2’nci katında, 78 yaşındaki Nusret Akçay’dan 3 gündür haber alamayan komşuları, kapıyı çaldı.

HAREKETSİZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Kapıyı açan kimse olmayınca komşular, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis ekipleri, banyoda Akçay’ın hareketsiz bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekiplerince yapılan tetiklerde Akçay’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve evde incelemede bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Akçay’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Akçay’ın ölüm sebebi yapılan otopsi işleminin ardından belli olacak. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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112 Acil hayatını kaybetti

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