Mersin’deki kayıp kız çocuğu İsnur, Şanlıurfa’da parkta bulundu: Yanında görülen kişi kaçtı!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 09:52

Güncelleme: 20.09.2023 - 10:07

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi’ndeki bir sitenin görevlisi Sabri T.’nin ortaokul öğrencisi kızı İsnur T., 16 Eylül tarihinde sabaha karşı evden ayrılarak ortadan kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kız çocuğunu bulmak için çalışma başlattı.

Arama çalışmaları sürdüğü sırada dün gece kayıp kız çocuğunun Şanlıurfa’da bir parkta yanında bir şahısla birlikte oturduğu bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa polisi ile irtibata geçti.

Belirtilen adrese giden polisler kayıp kız çocuğunu parkta bulurken, yanında bulunan bir şahıs ise polise görünce kaçtı. İsnur T. polis merkezine götürülürken, olayla ilgili 1 kişinin arandığı bildirildi.