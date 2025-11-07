3 gündür haber yok: 11 yaşındaki Veysel Bilen aranıyor

Elazığ’ın Gümüşkavak Mahallesi’nde 5 Ekim’de evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 11 Yaşındaki Otizmli Veysel Bilen Kayıp Veysel Bilen’den hala bir haber alınamadı.

Bölgede arama çalışmaları Emniyet Görevlileri, AFAD, Jandarma ekipleri ve gönüllüler 35 kilometrekarelik bir alanda arama çalışmalarına devam ediyor. Minik Veysel’i bulmak için aramalar drone ve İHA’larla da destekleniyor.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, arama çalışmalarını yapıldığı alana gelerek arama ekiplerinden bilgi aldı. Vali Hatipoğlu bölgede 228 personelin arama çalışmaları yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Veysel Bilen isimli 11 yaşındaki otizmli çocuğumuzu arama çalışmalarımız ilk andan itibaren kesintisiz devam ediyor. Haberin bize intikalinden itibaren ilk başta emniyetimiz, daha sonra AFAD ve Jandarma ekiplerimiz, yine 4 gönüllülerimizle beraber sahada arama tarama çalışmaları devam ediyor. 35 Kilometrekarelik bir alanı yüzeysel olarak karadan unsurlarımızla, aynı zamanda hem dron, hem de İHA destekli olarak bölgeyi taramaya devam ediyoruz. İnşallah çocuğumuza sağsalim ulaşmak arzusundayız.

Şu anda 228 görevlimiz, emniyetimizin tüm birimleri, özel harekat, dalgıç ekiplerimiz, AFAD’dan ilgili birimdeki arama kurtarma ekiplerimiz, jandarmamızın da desteği ile bölgede arama tarama çalışmalarına devam ediyorlar. İnşallah ailemize ve ilimize güzel haber vermek arzusundayız."