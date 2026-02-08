Cumhuriyet Gazetesi Logo
3 gündür kayıp olan kadın aranıyor: Eşyaları deniz kenarında bulundu

8.02.2026 17:46:00
İHA
Düzce'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan kadının eşyaları Akçakoca'da deniz kenarında bulundu.

Düzce'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan H.E.'nin yakınları Akçakoca Aşıklar Tepesi'nde arama yaptığı esnada kadının eşyalarını buldu.

Kayıp ihbarının yapılmasının ardından bölgeye sağlık, polis, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi.

3 gündür haber alınamayan kadının eşyalarının bulunduğu bölgede yapılan çalışmalar çerçevesinde denize düşmüş olabileceği değerlendirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışması başlatırken, AFAD ekipleri de dron ile arama çalışmalarına başladı.

Bölgede bulunan kadının yakınları da ekiplerin çalışmalarını yakından takip ederken, H.E.'nin bulunması için çalışma sürüyor.

