3 gündür kayıp olan Semiha'nın annesi: 'Seni seviyorum kızım, evine dön'
Antalya'da Fatmana Aydoğmuş (40), 3 gündür haber alamadığı kızı Semiha Aydemir'in (14) bulunması için yardım istedi. Aydoğmuş, kızına seslenerek, "Seni seviyorum kızım. Neredeysen, evine dön" dedi.
Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde oturan Semiha Aydemir, annesi Fatmana Aydoğmuş tarafından geçen çarşamba günü özel bir yurda yatılı verildi. İki gün yurtta kalan Semiha, hafta sonu izni dolayısıyla evine geldi.
3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
Pazar akşam saatlerinde annesinin yurda bıraktığı Aydemir, 1,5 saat sonra kendi isteğiyle yurttan çıktı, bir daha da haber alınamadı. Aydoğmuş, 3 gündür haber alamadığı kızının bulunması için polise başvurdu.
10 yıldır Serik’te yaşadığını belirten Fatmana Aydoğmuş, "Kızım yurttan ayrılalı 3 gün oldu. 3 gündür kendisinden haber alamıyorum. Kızımın yaşı daha çok küçük. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Pazar günü 18.30'da yurda teslim ettim. Benden 1,5 saat sonra yurttan çıkmış gitmiş. Ama bana saat 24.00'te haber verdiler. Ben otelde çalışıyordum hemen eve döndüm. Kızımı aramaya başladım. Polise ve savcılığa giderek, kızımın bulunması için müracaatta bulundum. Bir gören ve bilen yok. Evde bir sorunu yoktu. Gidebileceği her yere baktım. Konya'da oturan ilk eşim, kızımın babasını arayıp sordum, ona da gitmemiş" diye konuştu.
Kızına seslenen Aydoğmuş, “Seni seviyorum kızım. Neredeysen, sesimi duyuyorsan evine dön. Ben seni çok seviyorum" dedi.
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