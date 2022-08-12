Dolar/TL'de keskin kayıplar sürüyor: Dolar ne kadar oldu? (12 Ağustos 2022)

12 Ağustos 2022 Cuma, 09:43

Bugün yine saat 10.00'da TCMB piyasa katılımcıları anketi, yıl sonu enflasyon beklentileri hakkında fikir verecek.

Reuters anketine göre koronavirüs salgınındaki keskin düşüşün ardından iki senedir aralıksız her ay artan, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, haziran ayında yıllık bazda yüzde 6.7 büyümesi bekleniyor.

DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI FAKAT SEBEBİ BİLİNMİYOR

Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların temel dayanak unsurlarından biri olan döviz rezervleri son iki haftada belirgin artış kaydetti. TCMB'nin net rezervleri son iki hafta 5.1 milyar dolar artışla KKM'nin devreye girdiği şubat ayından bu yana en güçlü artışı kaydetti.

Diğer taraftan kurumların döviz mevduatı da son iki haftada 5 milyar doların üzerinde artış kaydetti. Artışın sebebi net olarak bilinmiyorsa da, bu ay devam eden kurumsal KKM hesaplarının yenilenip yenilenmediğini göstermesi açısından yakından izleniyor.

FED'İN 50 BAZ PUAN FAİZ ARTTIRIMI EKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Uluslararası piyasalara bakıldığında hisse senedi piyasalarında iki gündür görülen yükselişin durduğu görüldü. ABD'de enflasyondaki artışın hız kaybettiğini kaydeden hafta ortasındaki tüketici fiyatları verisinin ardından Fed'in 75 yerine 50 baz puan faiz artırımı yapacağı beklentileri kuvvetlenmiş ve riskli varlıklara destek olmuştu.

Ancak Fed yetkililerinden son iki günde gelen açıklamalar 21 Eylül'de faiz kararına kadar gelecek verilerin fiyatlar hakkında daha net bir resim ortaya koyacağını ve 75 baz puan faiz artırımına kapının kapatılmadığını ortaya koyarak yatırımcıların faiz beklentilerini yine değiştirdi.

Türkiye'nin tarihi zirvelerdeki enerji ithalat faturası hakkında gösterge olan petrol fiyatları geçen haftaki yüzde 15 kaybın ardından bu haftayı yüzde 4'ün biraz üzerinde bir kazanımla kapatmaya hazırlanıyor.

Her ne kadar petrol fiyatları Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı ve enerji fiyatlarının keskin şekilde yükseldiği 24 Şubat öncesi seviyelere geri dönmüş olsa da, enerji tüketimi yılın son çeyreğinde arttığı için fiyatlardaki seyir Türkiye'nin döviz ihtiyacı hakkında da gösterge olacak.

Ekonomi yönetimi geçen yıl 50.7 milyar dolar olan Türkiye'nin enerji ithalatının bu yılın tamamında neredeyse iki katına çıkarak 100 milyar dolara ulaşacağını öngördü. Bu yılın sadece ilk yedi ayında yapılan enerji ithalatı ise yaklaşık 56 milyar dolar seviyesinde.

YILBAŞINDAN BERİ KAYBI YÜZDE 26.5

Geçen hafta 18 seviyesine yükselerek 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören ve ondan sonra 18'in hemen altında yatay seyre geçen dolar/TL bu sabah saat 08.56'da 17.95/17.96 seviyesindeydi. Bu seviyeye göre TL'nin dolar karşısında keskin kayıplarının tekrar başladığı nisan sonundan bu yana kaybı yüzde 17.2, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26.5 oldu.

Uluslararası piyasalardan borçlanma maliyetinin de bir göstergesi olan Türkiye'nin beş yıllık dış borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyeti (CDS) Temmuz sonunda 880 baz puanın üzerine çıkarak tarihi zirveye yaklaşmasının ardından başlayan düşüşünü sürdürdü.

Türkiye'nin beş yıllık CDS'i dün 27 baz puan daha gerileyerek 643/657 baz puandan kapandı. Gelişmekte olan ülkeler genelinde 27 Temmuz'dan CDS'lerde keskin düşüşler görülürken, Türkiye'de düşüş 230 baz puanı aşarak benzerlerini aştı.