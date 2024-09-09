3 gündür kayıp olarak aranan iki genç kız bulundu

Yayınlanma: 09.09.2024 - 15:00

Güncelleme: 09.09.2024 - 15:00

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden iki aile, aynı işyerinde çalışan kızları E.Ç. (17) ve Y.S.İ. (18) için kayıp başvurusunda bulundu.

Başvuru üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu iki gencin 6 Eylül'de iş çıkışı birlikte Antalya istikametine giden otobüse binerek ilçeden ayrıldıkları belirlendi.

Kayıp kızların 8 Eylül'de Alanya ilçesinde görüldüğü ihbarını alan ekipler, kamera ve saha çalışmaları neticesinde E.Ç. ve Y.S.İ'ye ulaştı.

E.Ç. ve Y.S.İ, emniyetteki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.