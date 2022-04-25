3 ilde MLKP operasyonu: 8 gözaltı

25 Nisan 2022 Pazartesi, 14:12

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince MLKP silahlı terör örgütüne yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı.