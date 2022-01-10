3. ittifak mı geliyor? En net açıklama Erkan Baş'tan geldi

10 Ocak 2022 Pazartesi, 20:22

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve partinin milletvekilleri Sera Kadıgil ile Ahmet Şık, İstanbul Kadıköy'de gazetecilerle buluştu.

Milletvekilleri soruları yanıtlayarak, gündemdeki siyasi tartışmalara dair açıklamalarda bulundu. Baş, "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının ilk turda kazanma ihtimali olursa destek veririz" ifadelerini kullandı.

Artı Gerçek'in haberine göre TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın açıklamaları şöyle:

MİLLET İTTİFAKI'NA DESTEK VERECEKLER Mİ?

"Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının ilk turda kazanma ihtimali olursa destek veririz. Yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası yaşanmamalı. Millet İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni referanduma götürecek bir aday olmalı. Biz o koltuğu 'yakmak' istiyoruz. Partimizin açık eşcinsel kimlikli milletvekili adayı olacak. Bu adayın kim olacağına LGBTİ+ örgütleri, platformları karar verecek"

ÇAĞRI YAPTI

“Halk İttifakı, üçüncü ittifak ve onun içerisinde sosyalist bir kuvvet öne çıktıkça CHP’nin de ona göre bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem parlamentosu bir nevi kurucu bir görev üstlenecek ve TİP, daha önce temsil edilmeyen kesimleri orada temsil edecek, hedefimiz bu. Önümüzdeki dönemin ana muhalefeti olmak istiyoruz. İttifak meselesinde sol içi bir tartışmaya girmeyeceğiz. Çağrımız şudur: Seçime girme hakkı olan bütün partiler, kendi listeleriyle bu ittifakın çatısı altında buluşmalı. Gerginlik artırmayacağız ama korku politikalarına da teslim olmayacağız. İktidar, koltuğunu korumanın en önemli yolu olarak toplumu sindirmeyi görüyor. İktidarın solcuları en çok vurduğu yer inanç ve ahlak meselesi. Ama bizim kimseyi dini inancı sebebiyle dışlamamız veya parti üyeliğini engellememiz söz konusu olamaz. En basiti Konya örgütümüze bakalım, il binasının açılışına gittiğimde yaklaşık 50 üyemizin 20’sinin başörtülü kadınlardan oluştuğunu gördük.”



