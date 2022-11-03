3 Kasım 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

03 Kasım 2022 Perşembe, 07:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün Artvin, Rize ve Sinop ile Samsun'un batı, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KIRKLARELİ 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 4°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 10°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 8°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 17°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 6°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 4°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 0°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 5°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Yer yer çok bulutlu, Sinop ile Kastamonu kıyılarının öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 18°C

Bugün zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu Rize ve Artvin ile Samsun'un batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 8°C, 13°C

Yer yer çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı

SAMSUN 11°C, 20°C

Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 19°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ 5°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KARS -3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 1°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 8°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık