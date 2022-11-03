3 Kasım 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 3 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yer yer karla karışık yağmur ve sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün Artvin, Rize ve Sinop ile Samsun'un batı, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
KIRKLARELİ 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 4°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 17°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 6°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 6°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 0°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 5°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Yer yer çok bulutlu, Sinop ile Kastamonu kıyılarının öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 18°C
Bugün zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu Rize ve Artvin ile Samsun'un batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 8°C, 13°C
Yer yer çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı
SAMSUN 11°C, 20°C
Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı
TOKAT 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ 5°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KARS -3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 8°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
Video Haberler
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
- Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor
- Serpme kahvaltı devri bitiyor
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
En Çok Okunan Haberler
-
- Eşini kiraya veriyor! Saatlik 856, günlük 5 bin lira...
- Ankara kulisleri kaynıyor: 'Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görmeye başladı'
- Akşener, o video için konuştu: Hayretler içindeyim, gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm
- Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyata alındı
- Son dakika... Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu!
- Erdoğan’ı taklit eden Muhammed Nur Nahya’dan TOGG videosu: 'Sola döndürüyor bizi'
- Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor
- CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan yeni açıklama: 'Partide artık yerimin olmadığını görüyorum'
- İç organları ters hastaya 'nadir' rastlanan safra operasyonu: '30 bin kişide bir görülüyor...'
- İşte Mahir Ünal'ın 'affı'nın perde arkası: 'Erdoğan, MYK’ye cebinde Ünal’ın istifasıyla geldi'