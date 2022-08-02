3. kattan düşen çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Kırıkkale’de 3’üncü kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA
02 Ağustos 2022 Salı, 20:16
3. kattan düşen çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
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Olay, saat 17.00 sıralarında Kırıkkale’de Yenidoğan Mahallesi 596. Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hijran Noori (4) apartmanın 3’üncü katındaki evinin penceresinden beton zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuğu ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yabancı uyruklu çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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