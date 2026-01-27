3 kişi öldürülmüştü... Trabzon'daki 'yayla katliamı' davasında yeni gelişme: 2 kişinin tutukluluğu devam edecek

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet A. ile sanık ve müşteki avukatları katıldı. Sanığın suça sürüklenen kardeşi A.A. ise tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan video konferans sistemiyle duruşmaya bağlandı.

Tutuklu sanık Mehmet A, savunmasında olay günü kardeşi A.A. ile birlikte yaylaya gittiklerini, kimseyi öldürme amacı taşımadıklarını öne sürdü ve maktullerin kendilerine saldırdığını iddia etti. Mehmet A, eylemin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesini istedi.

SEGBİS aracılığıyla savunma yapan suça sürüklenen çocuk A.A. ise, "Abim bütün suçu üstlendi. Ben 15 yaşında cezaevine girdim, gençliğim burada geçecek. Denetimli serbestlik istiyorum" dedi.

"BABAMI YAKTILAR, CENAZESİNİ YIKAYAMADIM"

Duruşmada sanıkların ağabeyi İsmail A, "tanık" olarak dinlendi. Olay tarihinde Mersin’de çalıştığını belirten İsmail A, olay sabahı maktul Kasım Altuntaş'ın kızının kendisini aradığını ve telefonda "İnşallah siz değilsiniz" dediğini, bunun ardından babası Mahmut A’yı arayarak yaşananları öğrendiğini anlattı.

Maktullerden Kasım Altuntaş’ın oğlu Murat Altuntaş ise babasının geçimini sağlamak için yaylaya gittiğini ve orada çalıştığını belirterek, "En suçsuz olan benim babamdı. Yaşadığım sürece hakkımı arayacağım. Babamı neden yaktınız? O, ekmeği için oradaydı. Babamı yaktılar, kemiklerini ben topladım. Cenazesini yıkayamadım" dedi.

Taraf avukatları ile cumhuriyet savcısının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, Mehmet A. ve A.A'nın tutukluluklarının devamına karar vererek, davayı 20 Şubat'a erteledi.