3 kişi ölmüştü: İzmir'deki kavganın şüphelileri adliyede

Yayınlanma: 30.11.2024 - 14:01

Güncelleme: 30.11.2024 - 14:01

İzmir'in Çeşme ilçesinde, iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan tartışma sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.



Olay, önceki akşam Fahrettinpaşa Mahallesi'ndeki bir kafede başladı. İddiaya göre, tartışan iki grup daha sonra ormanda buluşarak devam etti. Burada B.B. (21), tabancasını çıkarıp peş peşe ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Azat Demir (23), Abdurrahim Doğan (19) ve Mehmet Sait Medeni (19) hayatını kaybederken, A.M. yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.M., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen 3 kişinin cenazeleri ise İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay sonrası B.B.'nin arkadaşları O.A. (20) ve Ö.Ö. (18) gözaltına alındı. B.B. ise motosikletiyle kaçarken, sabah saatlerinde yakalandı.

B.B., poliste verdiği ifadede, "Kafedeki tartışma ormanlık alanda sürdü. Yaşanan arbede de birisi bana kafa attı, ben de tabancayı kullandım" dedi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.