3 kişi ölmüştü... Pendik'teki otel yangınında gerekçeli karar açıklandı

Yayınlanma: 17.02.2025 - 11:15

Güncelleme: 17.02.2025 - 11:15

Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Mart 2023’te Doğu Mahallesi’ndeki 7 katlı otelde çıkan yangında müşterilerden Feyzullah Can Yetim, İbrahim Turan ve Tuba Üstündağ’ın hayatını kaybetmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davanın gerekçeli kararını hazırladı.

Sanıklar Murat Şah ve Cihan Şah tarafından işletilen otelde, resepsiyonda çalışan diğer sanık Ayşe Arslanşen’in de olay tarihinde otelde görevli olduğu kaydedildi.

Bilirkişi raporunda, otelin yangın söndürme ve algılama sistemlerinin, yangına dayanıklı duman sızdırmaz kapıların, yangından kaçış planlarının, yangın esnasında itfaiyenin müdahale etmesine imkan sağlayacak uygun proje ve dizaynların yapılmadan ve onay alınmadan binanın kullanılma açıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ayrıca zabıtanın eksiklikler nedeniyle mühürlediği otelde, otel tarafından mührün kırılarak açılıp müşteri kabul edildiği de ortaya çıkmıştı.

Tutuklu 2 otel yetkilisi, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 9’ar yıl, resepsiyon görevlisi ise tali kusurlu olması nedeniyle aynı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.