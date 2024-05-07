3 kişi yaralanmıştı... Mardin’de husumetli ailelerin silahlı kavgasında 4 tutuklama

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan, biri yoldan geçen 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 14:53
3 kişi yaralanmıştı... Mardin’de husumetli ailelerin silahlı kavgasında 4 tutuklama
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Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi 608’inci Sokak’ta, 4 Mayıs’ta husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.D. (41), D.Ö. (23) ile yoldan geçen esnaf M.E.E. (30) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan S.D.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntülerinde hafif ticari araçtan inen S.D.’nin silahla vurulduğu, yere düştükten sonra diğer gruptan kişiler tarafından tekme ve sopayla dövüldüğü anlar yer aldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Ş.Ö., İ.D., M.A.Ö., H.Ş., M.E., S.E., A.S., M.S. ve A.S. gözaltına alındı. 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş., M.S., A.S. ve A.S., ‘Ateşli silahla kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


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