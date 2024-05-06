Mardin'de kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir kız öğrenci, tabancayla okul kapısına dayandı.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 14:44
Mardin'de kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı
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Edinilen bilgilere göre, 12. sınıf öğrencisi kız, Sanayi Mahallesi İpekyolu üzerinde erkek arkadaşıyla tartıştı. Kız, tartışmanın ardından elinde tabanca ile Kızıltepe Kenan Kösen Lisesi’ne geldi.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde okulun bahçe kapısının kapalı olduğunu gören kız, kapıyı tekmeliyor. O sırada içerideki öğrenciler sınıfa doğru koşarken, sağa sola bağıran kız ardından bölgeden ayrılıyor.

İKİ YILDIR DEVAMSIZLIĞI VAR

Kızın iki yıldan beridir devamsızlığının olduğu ve bu yıl okul ile ilişiğinin kesileceği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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