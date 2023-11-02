3 kişiyi öldürmüştü... Şüpheli ve azmettirici babası hakkında tutuklama kararı!
Anamur'da, halası Serap Akdağ ile eşi Murat ve oğlu Ferhat Mücahit Akdağ'ı av tüfeğiyle vurup öldüren Ceyhun Tiken ile olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen babası Mustafa Tiken, tutuklandı.
Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi'ndeki Elemanlar Sitesi'nde 31 Ekim'de korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; Ceyhun Tiken (24), aralarında husumet olan halası Serap Akdağ'ın (47) evine geldi. Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ceyhun Tiken, yanındaki av tüfeğiyle halası Serap Akdağ, eşi Murat Akdağ (50) ve çiftin oğlu Ferhat Mücahit Akdağ'a (21) ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceyhun Tiken kaçarken, ekipler 3 kişinin öldüğünü belirledi. Cenazeler, inceleme sonrası Anamur Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
AZMETTİRİCİ BABASI ÇIKTI!
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Geniş çaplı inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceyhun Tiken ile azmettiricisi olduğu belirlenen babası Mustafa Tiken'i (50) yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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