Kendisini ‘taciz’ ettiği iddiasıyla sürücüyü öldüren otostopçu tutuklandı!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 14:11

Güncelleme: 25.10.2023 - 14:46

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda 22 Ekim günü sabah saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda, çevredeki yurttaşlar, bir pide dükkânı bahçesine çarpmış halde bir otomobil gördü.

Araca yaklaşan yurttaşlar, sürücü koltuğunda bir kişinin kanlar içerisinde yığıldığını fark etti. Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı ilk müdahalede sürücü Sadi Tokgöz’ün (38) göğsünden 4 kez bıçak darbesi aldığını tespit etti.

Sürücü Tokgöz, ağır yaralı olarak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybeden sürücü Sadi Tokgöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürülen Tokgöz’ün faillerinin bulunması için ekipler, geniş çaplı araştırma başlattı.

TUTUKLAMA KARARI!

Yapılan araştırmalarda Sadi Tokgöz’ün en son Kutluhan N. (22) ile görüldüğü tespit edildi. Ekipler, Kutluhan N.’yi bulunduğu adreste yakalayıp, ifade işlemleri için karakola götürdü.

Emniyetteki ifadesinde sürücü tarafından tacize uğradığını ve bu nedenle sürücüyü bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden Kutluhan N., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.