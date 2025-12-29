5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi... Bakan Tunç açıkladı: Yalova'daki IŞİD operasyonunda 5 gözaltı!

Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon sırasında güvenlik güçlerine ateş açıldı.

Olay saat 02.00 sıralarında yaşandı. İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenleyen polise, evden ateş açıldı.

3 POLİS ŞEHİT OLDU

Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu. Açılan ateşte 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Olayla ilgili olarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 teröristin ölü ele geçirildiğini söyledi.

Yerlikaya öldürülen teröristlerin Türk vatandaşı olduğu bilgisini verdi.

BAKAN TUNÇ AÇIKLADI: 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova'da 3 polisin şehit olduğu IŞİD operasyonuna ilişkin 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: 5 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan Bakan Tunç, başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği açıkladı.

Bakan Tunç'un paylaşımı şöyle:

"Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum.

Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir.

Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."