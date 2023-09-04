3 turist ölmüştü... Antalya'daki safari faciasında otomobil sürücüsü tutuklandı
Antalya’nın Alanya ilçesinde turistleri taşıyan safari aracının otomobille çarpışmasıyla 3 turistin ölümüne, 15 kişinin de yaralanmasına neden olan kazadaki otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mahmutlar Mahallesi Gazipaşa-Antalya D-400 karayolunda, dün saat 16.00 sıralarında Gazipaşa’dan Alanya yönüne doğru hareket halindeki Ramazan Yıldırım yönetimindeki 07 BAY 993 plakalı safari aracı, aynı yöndeki Recep Özsoy kontrolündeki 07 HOM 52 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada kontrolden çıkan safari aracı takla atarak karşı şeride geçti. Safari aracının üzerindeki turistler etrafa savruldu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri ağır yaralı kişilere ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından yaralı turistler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
RUS VE KAZAK UYRUKLU TURİSTLER ÖLDÜ
Kazada Rus uyruklu Olga Zahukova (61), Kazakistan uyruklu Araılym Nugmanova (34) ile Symbat Nasipgali (2) isimli kız çocuğu hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan Ebru Ö. (30), Hira Ö. (6), Deniz Eymen Ö. (4) ve Oğuzhan Z. ile İsrail uyruklu Taqwa Abu Ayash (23), Nıvın Abu Ayash (32), Sıham Suleımanı (51), Amal Abu Ras (49), Samash Suleımanı (38), Rayan Abu Aıash (19), Muhammed Abu Ayash (28), Rusya uyruklu Elıseı Zhukova (13), Olesıa Zhykova (35) ve Kazakistan uyruklu Sayan Nassıpkanlı ile Nurbolat Kurmashev’in (37) hastanelerde tedavileri sürüyor.
Kaza sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Recep Özsoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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