3 yaşındaki çocuk balkondan düştü... Hayatını kaybetti!

Niğde’de bir apartmanın 5’inci katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 10:57
3 yaşındaki çocuk balkondan düştü... Hayatını kaybetti!
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Edinilen bilgiye göre, olay Niğde merkez Efendibey Mahallesi'nde meydana geldi.

Balkonda oynadığı sırada dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen yabancı uyruklu Abdurrahman G.(3) ağır yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Abdurrahman G., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Çocuk hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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