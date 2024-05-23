Hastane balkonundan düşen bir kişi yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde özel bir hastanenin balkonundan düşen bir kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 10:07
Hastane balkonundan düşen bir kişi yaralandı
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Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde iddiaya göre, bir kişi, cadde üzerinde bulunan Başkent Hastanesi’nin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. Olayı fark eden hastane görevlileri yaralıya müdahale için seferber oldu. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına aldı.

Öte yandan olay çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kişinin yaklaşık 15 metre yükseklikten yere düştüğü ve bir süre hareketsiz kaldığı anlar yer aldı.

Olayın ardından çekilen bir cep telefonu kamerası görüntüsünde ise yere düşen kişiye hastane görevlilerinin yardım ettiği anlar yer aldı.


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