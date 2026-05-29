Cumhuriyet Gazetesi Logo
3 yaşındaki çocuk çamaşır suyu içti

3 yaşındaki çocuk çamaşır suyu içti

29.05.2026 11:32:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
3 yaşındaki çocuk çamaşır suyu içti

Burdur'da 3 yaşındaki çocuk çamaşır suyu içmesi sonucu zehirlenirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, gece saatlerinde Dere Mahallesi Eski Antalya Caddesi üzerinde buluna bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki A.M.A. henüz bilinmeyen bir şekilde evde bulunan çamaşır suyunu içti.

Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenen çocuğa sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Burdur #çamaşır suyu