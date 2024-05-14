3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren ve cinsel istismarda bulunan baba hakim karşısında
Ankara'da Mayıs 2023’te 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i ''döverek öldürdüğü, öldürmeden önce istismar ettiği'' iddiasıyla tutuklu yargılanan baba Onur Gezer yeniden hakim karşısına çıktı.
Ankara 34. Ağır Ceza
Mahkemesi’nce verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası kararının
İstinaf Mahkemesi’nce bozularak yerel mahkemeye gönderilmesi sonrası ikinci
duruşma görüldü.
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma,
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 11 Temmuz'a ertelendi. Dosya
kapsamında müşteki olan annenin bulunduğu şehirden SEGBİS sistemi ile bundan
sonraki duruşmaya katılmasına karar verildi.
NE OLMUŞTU ?
Ankara'da baba Onur Gezer, geçen yıl 17 Mayıs'ta fenalaşan
oğlu Kadir'i hastaneye getirerek çocuğunun duvardan düştüğünü iddia etti.
Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Kadir Gezer hayatını kaybetti. Sağlık
ekipleri, çocuğun muayenesi sonrası vücudundaki izlerden şüphelenerek durumu
polise bildirdi.
Gözaltına alınan baba Gezer, emniyetteki işlemlerinin
ardından çıkarıldığı mahkemece ''alt soydan birini kasten öldürme'' suçundan
tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından baba Onur Gezer hakkında
''çocuğu eziyet ederek öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
istemiyle dava açılmıştı.
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