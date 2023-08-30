30 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 30 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sağanak yağış hafta sonu itibarıyla yerini kuvvetli sağanak yağışa bırakacak. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'de Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 32°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 35°C
Az bulutlu
SAKARYA 21°C, 37°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 21°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 34°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 25°C, 30°C
Az bulutlu
HATAY 22°C, 32°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 26°C, 34°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 34°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 35°C
Az bulutlu
KASTAMONU 12°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 34°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 22°C, 33°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 15°C, 34°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu
VAN 11°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 34°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 22°C, 35°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 22°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 22°C, 34°C
Parçalı bulutlu
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