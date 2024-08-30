30 Ağustos KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.08.2024 - 09:52

Güncelleme: 30.08.2024 - 09:52

KOCAELİ ilinde 30 Ağustos Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., BAHÇELI, BAHÇELİ SK., CİHANGİR SK., ÇENGEL CD., KİBAR SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MİLLİYET SK., REFORM, REFORM CD., SADUN ATIG, SADUN ATIĞ CD., SEVEN SK., SEVGİYOLU SK., SEVİLEN SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEKEVLER mahallelerinde 100.YIL, 100.YIL CD., ADA SK., ADALETLI, ADALETLİ SK., AKHİSAR SK., ALTUN, ALTUN SK., ASARCIKLI SK., ASİLZADE SK., ATAMAN SK., ATAYURT SK., AVRUPA SK., AYDINLAR., AYDINLAR. SK., AZRA SK., BALÖZÜ, BALÖZÜ SK., BANU SK., BASAK, BAŞAK CD., BILGE CD., BİLGE CD., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CUMHUR, CUMHUR SK., ÇİLLİ SK., DİCLE CD., ESNAF SK., FESLEGEN, FESLEĞEN SK., FIRAT SK., FİŞEK SK., GELIN, GELİN SK., GÜLDEMET SK., GÜLDİBİ SK., GÜLNAZ SK., HANDAN, HANDAN SK., HANDE, HANDE SK., HİSAR SK., IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., KADIRGA SK., KEREM SK., KİRAZLI SK., KUZULUK SK., NAZLICAN SK., NEŞE SK., ORHAN SULTAN SK., ÖZTEMIZLER, ÖZTEMİZLER SK., RENÇBER, RENÇBER SK., SAFİR SK., SELAMET SK., SULTAN ORHAN, TABLO, TABLO SK., TEM BAĞLANTI YOLU. CD., UTKU, UTKU SK., ÜRETKEN SK., YENIEMEK, YENİEMEK CD., YEŞİLBAHAR SK., YETER, YETER SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR SK., ZERRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 107. SK., 108. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 114. SK., 115. SK., 116., 117. SK., 119. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 131. SK., 134., 134. SK., 135. SK., 136., 136. SK., 138. SK., 140. SK., 142. SK., 15. SK., 17. SK., 19., 19. SK., 2. SK., 20. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 22., 234. SK, 244. SK., 245., 245. SK., 247. SK., 248. SK., 26. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 3. SK., 37. SK., 38. SK., 4. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 5. SK., 6. SK., 7. SK., 9. SK., D-100 KARAYOLU CD., HACI ARİF CD., IMAR, YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 103. SK., 104. SK., 106. SK., 109., 109. SK., 112. SK., 113. SK., 116. SK., 118. SK., 121., 123. SK., 124. SK., 126. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13. SK., 130. SK., 132. SK., 133. SK., 140., 15., 16. SK., 18. SK., 201. SK., 22. SK., 23. SK., 24. SK., 242. SK., 244., 25. SK., 27. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36. SK., 39. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU, İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Ağustos Cuma 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUĞRUL GAZİ, UZUNBEY mahallelerinde ALİ FUAT CEBESOY CD., YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCA, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/13, PAMUKOVA YOLU CD, YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Ağustos Cuma 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ANKARA., ANKARA. CD., BİNBAŞAK SK., ÇILEM, ÇILEM SK., ÇİLEM SK., DERMANLI, DERMANLI SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MESNEVİ SK., MIZRAK, ÖZTÜRKLER SK., SANAYI, SANAYİ CD., SERÜVEN SK., SÖZEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, KARADİVAN, KUBUZCU mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ mahallelerinde AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇARSI, ÇARŞI, ORHAN mahallelerinde AĞVA İSTANBUL CD., BEYAZ MENDİL SK., DURSUN SK., GARAJ, GARAJ CD., GÜLER SK., HACILAR SK., HUNLAR CD., HÜR SK., ITIR SK., KALAYCI SK., KAYMAK SK., NAMAZGAH CD., NARİN SK., ŞANLI SK., TABAKHANE CD., VELİ HASAN SK., YOLCU, YOLCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 30 Ağustos Cuma 10:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADIVAN, KARADİVAN, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR mahallelerinde AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVL, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU, SEVİNDİKLİ mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4429. SK., FİLİZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, MESRURIYE, MESRURİYE, SELİMİYE, ŞEVKETİYE mahallelerinde 4336. SK., 4426. SK., 4601., 4610., 4623., 4625., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FILIZ, HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KANPARA, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, ÖZDEMİRLER CD., SELIMIYE YUKARI MEVKII, SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ mahallelerinde ATATÜRK CD, ESERTEPE, ESERTEPE SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE mahallelerinde KARAKAŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 30 Ağustos Cuma 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, AKAR, AKAR SK., ARDA, ARDA SK., BELEDİYE SK., BELGIN, BELGİN SK., CÖMERT, CÖMERT SK., ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., FAKÜLTE CD., FEVZİ PAŞA CD., GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU CD., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER, HÜRLER CD., IMSAK SK., İMSAK SK., KADİR SK., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MANOLYA SK., MEHMET AKİF CD., MÜGE SK., NANE, NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER, ÖMER SK., ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., PERÇEM SK., PERVIN, PERVİN SK., SAADET, SAADET SK., SENYURT, SILA, SILA SK., ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YARISALANI CD., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YILDIRAY, YURTSEVER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 30 Ağustos Cuma 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANKA, ANSA, ANSA SK., ARPALIK, ARPALIK CD., AY SK., BALLI BADEM SK, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., BÜLBÜL, CAMILI SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ESTERGON CD., FEZA, FEZA SK., GELINCIK, GELİNCİK SK., GÖKTAS, GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KABACA SK., KAÇKARLAR SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KENT, KENT SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER, ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SOYSAL SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞEN SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TAŞ SK., TATAR SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., YESILYOL, YETİM SK., YILDIZLAR, YILDIZLAR SK., ZAFER, ZAFER CD., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ, BAĞLARBAŞI, CAMI, CAMİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde 1543. SK., 1544. SK., 1546. SK., 1547. SK., 1547/1., 1547/1. SK., ADACIK SK., AFACAN, AFACAN SK., AİLE SK., AKAİD SK., AKBAŞ SK., AKİF SK., AKTAR SK., AKTOP SK., AKYILDIZ SK., ALİBABA SK., ALİM SK., ALKIN, ALKIN SK., ALPEREN SK., ANIL, ANIL SK., ARDIÇ SK., ASIK VEYSEL, ASUMAN SK., AŞIK VEYSEL CD., AŞİYAN SK., ATASAY SK., ATMACA, ATMACA SK., AVŞAR SK., AYGÜN SK., AYYILDIZ SK., BAHARIYE, BAHARİYE SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BANKA SK., BARAN, BARAN SK., BAŞAK SK., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., BAYRAK, BAYRAK SK., BERAT SK., BERİL SK., BEYAN, BEYAN SK., BEYLIK, BEYLİK SK., BEYZA SK., BIRGÜL, BIROL, BİLGEN SK., BİNGAZİ SK., BİRLİK SK., BİROL SK., BİZİM SK., BODRUM, BODRUM SK., BOSNA, BOSNA SK., BOZ SK., BULUT SK., BURAK SK., BURCU SK., CANSEVER, CANSEVER SK., CEVIZ, CEVİZ SK., CİVAN SK., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAKI SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., ÇAPA, ÇAPA SK., ÇAY, ÇAY SK., ÇAYBASI, ÇAYBAŞI SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇORUH SK., DAĞISTANLI SK., DAMAR, DAMAR SK., DARI SK., DERİNCE SK., DEVA SK., DEVRAN SK., DIRLIK, DİNAMİT SK., DİRLİK SK., DİVAN SK., DORUKAN SK., DUMAN SK., DUYGULU, DUYGULU SK., ECMEL SK., EFLATUN SK., ENDÜLÜS SK., ENSAR SK., ERASLAN SK., EREN, ERKAN, ERKAN SK., ERTUĞRULGAZİ CD., ESENTEPE, ESENTEPE SK., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., EYLEM, EYLEM SK., EZGİ SK., FATİH CD., FERİDE SK., FIKRET SK., FİKRET SK., GENCE SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GIPTA SK., GIZEM, GİZEM SK., GÖK SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÖRGÜLÜ SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLERYÜZ SK., GÜLİSTAN SK., GÜLLÜ SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSEN, GÜLŞAH SK., GÜLŞEN SK., GÜNAY, GÜNAY SK., GÜNDÖNÜMÜ, GÜNDÖNÜMÜ SK., GÜNNUR SK., GÜRAY, GÜRAY SK., HACI SK., HAK SK., HAKTAN, HAKTAN SK., HALISHANE, HALİSHANE SK., HARUN SK., HASGÜL, HASGÜL SK., HAYAT, HAYAT SK., HAZAN, HAZAN SK., HÜLASA, HÜLASA SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., İLKNUR SK., İNÖNÜ CD., KADER, KAHYA SK., KAMACI SK., KARAMAN SK., KELAM SK., KERVAN, KERVAN SK., KOVAN SK., KOZA SK., KUDRET, KUDRET SK., LEVENT, LEVENT SK., LİDER SK., MAKUL SK., MECNUN, MECNUN SK., MERAL, MERAL SK., MESALE, MESIRE, MESİRE SK., MEŞALE SK., METIN, METİN SK., MEVLANA CD., MIZRAK SK., MİNARE SK., MİRAÇ SK., MOLLA HÜSREV CD., MUHARREM, MUHARREM SK., MUKABELE SK., MUKADDES SK., MURAT SK., MURTAZA, MURTAZA SK., NACAR SK., NANELİ SK., NEFİS SK., NERGIS, NERGIS SK., NERGİS SK., NIL, NIYET, NİL SK., NİSA SK., NİYET SK., NURÇİN SK., NURDOĞAN SK., OCAK SK., ORUÇ REİS CD., ÖĞE SK., ÖREN, ÖREN SK., ÖRF SK., ÖVÜNÇ, ÖVÜNÇ SK., ÖZGÜL, ÖZGÜL SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PERIHAN, PERİHAN SK., PINARBAŞI SK., POLAT SK., RAUF ORBAY, RECEP SK., RÜZGARLI SK., SADRAZAM SK., SEHIT GAFFAR OKKAN, SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELALE, SELALE SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SELEN SK., SELİN SK., SENLIK, SEVAL SK., SEVENGÜL SK., SEVGİ SK., SIFA, SIFA SK., SIMSEK, SIRAT SK., SITKI SK., SOKULLU CD., SULTAN, SULTAN SK., ŞAİR SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞELALE SK., ŞENLİK SK., ŞERİFE SK., ŞİFA SK., ŞİMŞEK SK., TAÇ SK., TALHA SK., TANSU SK., TASLIMAN, TURAN, TURAN SK., TURNA SK., TURNALI SK., TUZLA, TUZLA CD., TÜR SK., TÜRBAN SK., ULUSU SK., UMUT SK., USLU, USLU SK., ÜÇAYLAR SK., ÜLKEM, ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., ÜSTÜN SK., VEFA SK., YAĞIZHAN SK., YAZAR, YAZAR SK., YENIDEVIR, YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK, YERLİ SK., ZERAFET SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK., ZÜLFIKAR, ZÜLFİKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde ADALET SK., AKÇADAĞ SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA SK., BEGÜM, BEGÜM SK., BOSTAN SK., CANSU SK., KASIRGA SK., KİLİM SK., SARAÇ SK., ŞİMAL SK., ŞÜKÜR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU, CUMHURIYET, CUMHURİYET, EMEK, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde 100.YIL SK., 2252. SK., 2254., 2254. SK., 2263. SK., AÇELYA SK., AHMET RASIM, AHMET RASİM CD., AHSEN SK., AKKAYA, AKKAYA SK., AKYOL SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., ARMAGAN, ARMAĞAN SK., ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., ATATÜRK, ATİK SK., BAHAR, BAHAR SK., BAHÇEVAN SK., BALCI, BALCI SK., BALIM SK., BATIGÜL SK., BAYRAMOĞLU CD., BELGE SK., BELKİS SK., BERNA SK., BERRAK, BERRAK SK., BESTELİ SK., BETÜL, BETÜL SK., BILGE, BİLGE SK., BİRDAL SK., BURAK REİS CD., BUSE SK., CEM, CEM SK., CEMAL ÇAVUŞ SK., CEMRE, CEMRE SK., CENGAVER, CEVHER, CUMA, CUMA SK., ÇAM SK., ÇAMLICA SK., ÇAMLIK SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇIMEN, ÇİMEN SK., DAGCI, DAĞARCIK SK., DAĞCI SK., DERSU SK., DİDEM SK., DİLEK SK., DOGANAY, DOGRU, DOĞA SK., DOĞRU SK., DOĞU SK., DURU SK., ECEM, ECEM SK., EFE SK., EKREM, EKREM SK., ELGİN SK., ELMAS SK., EMINE, EMIRGAN, EMİNE SK., EMİRGAN SK., ENDER SK., ENES SK., ERCİVAN SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERYILMAZ SK., ESİN SK., FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET CD, FENER, FENER SK., FERMAN SK., FISTIK AGACI, FISTIK AĞACI SK., FLORYA SK., FUNDA SK., GAZİ PAŞA CD., GELEN SK., GEYLANİ SK., GÖKALP SK., GÖKHAN, GÖKNUR SK., GÖRKEM, GÖRKEM SK., GÜLSÜM, GÜLSÜM SK., GÜRSU, GÜRSU SK., GÜZ SK., HALIL, HALİL SK., HALUK SK., HICRET, HİCRET SK., IHLAS, ILBEYI, ILBEYI SK., IRMAK, IRMAK SK., İHLAS SK., İLBEYİ SK., İLHAM SK., İMREN SK., İSTİKBAL SK., KANAAT SK., KARAAĞAÇ SK., KARACABEY, KARACABEY CD., KARADUT SK., KARAYEL, KARAYEL SK., KAVISLI, KAVİSLİ SK., KEMAL, KEMAL SK., KEMALPAŞA CD., KIBLE, KIBLE SK., KILIÇ SK., KOCATEPE, KOCATEPE SK., KOÇAK, KOÇAK SK., KÖROĞLU SK., KUŞTEPE CD., KUZEY SK., MELDA SK., MELODİ SK., MERAK SK., MERT, MERT SK., MERVE SK., MERYEM SK., MITHATPASA, MİNE SK., MİTHATPAŞA CD., MÜHIM, MÜHİM SK., MÜNIR, MÜNİR SK., NACİ SK., NAGİHAN SK., NALAN, NALAN SK., NESLİGÜL SK., NEŞEM SK., NİHAL SK., OĞUZCAN SK., OKAY SK., OLCAY SK., ORHAN GAZİ CD., ÖZ SK., ÖZENIR, ÖZENİR SK., PIRLANTA SK., REYHAN SK., RIFAT, RIFAT SK., SADIK SK., SALİH SK., SAYGIN SK., SEFA SK., SENER, SERAY SK., SERMIN, SERT SK., SEVER, SEVER SK., SEVİMLİ SK., SEYMEN SK., SEZEN SK., SOYALAN, SOYALAN SK., ŞENER SK., ŞERİF SK., ŞERMİN SK., ŞEYH ŞAMİL SK., ŞİŞECAM YOLU SK., TEKKE SK., TUGAY SK., TURKUAZ, TÜZÜN, TÜZÜN SK., UHUD, UHUD SK., ÜLKER, ÜLKER SK., ÜNSAL SK., YAZI SK., YENI AKGÜN, YENİ AKGÜN SK., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD., YILDIZLI SK., YÜCEL, YÜCEL SK., YÜKSELEN SK., ZIHNI, ZİHNİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde CABBAR SK., CENGAVER SK., CEVHER SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., GELEN, KELEBEK, LALEGÜL SK., MİHRİCAN SK., ŞULE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAH ATES, AGAH ATEŞ, HACI AKIF, HACI AKİF mahallelerinde ÇEŞMİ BÜLBÜL SK., KAMISLI, KAMIŞLI SK., KÜLLÜK, KÜLLÜK CD., LALELİ SK., MENEKŞEM SK., TURUNÇ SK., ZAMBAKLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde YAMANLAR, YAMANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKEŞLİ, TAVSANCIL, TAVŞANCIL mahallelerinde KAŞARHANE SK., MENEKŞE KOÇAK SK, MENEKŞE KOÇAK SK., NUH ÇİMENTO, TAVŞANCIL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 30 Ağustos Cuma 10:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, DEMIRCILEROSB, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde 246. SK., 540/2. SK., ARIN, ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., ISTIKLAL, İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, MANASTIR TEPE SK, SARAÇ, UZUNTARLA, UZUNTARLA SK, VALILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 30 Ağustos Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ mahallelerinde 1801. SK., 1802. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 30 Ağustos Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR mahallelerinde 269, 3020. SK., 3326., 3326. SK., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411. SK., 3418., 3419., 3420., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., ATATÜRK CD., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., BARIŞ SK., ÇINAR., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞAN SK., ESEN SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GÜL SK., HİLAL SK., KANARYA SK., KARŞI SK., LALE SK., ONUR SK., ORTANCA SK., PAPATYA SK., SARI ÇEŞME SK., SÜMBÜL SK., TOPLUCA SK., ULUDERE CD, ULUDERE CD., YARIŞ YOLU SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.