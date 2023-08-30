30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu İzmir’i sardı

Yayınlanma: 30.08.2023 - 12:50

Güncelleme: 30.08.2023 - 12:50

İzmir'de 30 Ağustos Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen resmi törenle başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan kutlamalarda katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile yıl dönümü coşkusuna ortak oldu.

İzmir Valisi Süleyman Elban, makamında tebrikleri kabul ettikten sonra Cumhuriyet Meydanı'nda resmi geçit töreni düzenlendi. Törene Vali Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, üniversite rektörleri, idari ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajı okundu.

Yapılan konuşmaların ardından resmi geçit ile tören son bulurken coşku İzmir Valiliği’nin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kutlamalarla gün boyu sürecek.

ŞEHİTLERİN MEZARLARINA KIRMIZI KARANFİL BIRAKTI

Bornova’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşen resmi törenler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı’na Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve 57. Topçu Tugayı Komutan vekili Topçu Albay Artem Verdi çelenk koydu, Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Protokol daha sonra Pınarbaşı Polis Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehit aileleri ile konuşarak acılarını paylaştı. Şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı.

KARŞIYAKA’DA KORTEJ

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu sonrası Karşıyaka Belediyesi’nin hazırladığı kutlama programın da Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde toplanan yurttaşlar saat 20.00’de kortej yürüyüşüne başlayarak Karşıyaka Çarşısından Hergele Meydanı’na ulaşacak. Burada Belediye Tiyatro Topluluğu’nun canlandırması ve zeybek gösterisi ile devam eden şölen, Seda Öztürk ve Belediye Orkestrası Konseri ile son bulacak.

İZMİR'DE GENÇLER 2 GÜN BOYUNCA EĞLENCEYE DOYACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı için bir gençlik kampı da düzenliyor. Büyükşehir tarafından bugün açılışı yapılacak Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi’nde 29-30 Ağustos’ta iki günlük gençlik kampı düzenlenecek. Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, kort tenisi yarışmalarıyla dans atölyesinin olduğu kamp renkli anlara ev sahipliği yapacak.

Genç İzmir ve İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğiyle 30 Ağustos Çarşamba günü ise feribotta “Bu Sefer Genç” buluşması var. Saat 16.30'da Üçkuyular Vapur İskelesi'nde, 17.00'de ise Bostanlı İskele'den programa dahil olmak mümkün. Anektod, Dicle Deniz Mart ve Pop N Roll sahne performansı gençleri bekliyor olacak.

Mordoğan İskelesi’nde de saat 21.00’de “Kantolar Tangolar ve Vals Konser Turnesi” etkinliği var.

SOYER İZMİRLİLERE SESLENECEK

Bayram, Kültürpark Çim Alan’da 21.00'de “Adamlar” grubunun sahne alacağı konserle noktalanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konser alanına gelerek sanatseverlerle buluşacak ve İzmirlilere seslenecek.