'30 bin liralık yemek takımı' da içindeydi: Lokantacının minibüsü çalındı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Ahmet Özer'in lokantasının yanına park ettiği, içinde 30 bin liralık yemek takımının da bulunduğu minibüsü çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.
Sandıklı'ya bağlı Ecem Mahallesi Adem Göktaş Sokak'ta, cuma günü saat 05.30 sıralarında, Ahmet Özer'e ait lokantanın yanında park halindeki 03 LP 507 plakalı minibüs, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.
Ahmet Özer sabah lokantaya geldiğinde minibüsünün yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüleri incelemeye alan polis, çalışma başlattı. Olaydan önce yarım saat arayla bölgede dolaşan ve lokantayı izlediği tahmin edilen bir kişi de görüntülere yansıdı.
'4 ÇOCUĞUMUN RIZKI, BÜTÜN BİRİKİMİMDİ'
Ahmet Özer, "Cuma günü saat 05.30 sıralarında aracım çalındı. Aracın içinde 30 bin liralık sermayem, çocuklarımın rızkı vardı. Araçta düğün ve mevlüt yemeklerinde kullandığım yemek takımım vardı. Bazı düğün ve mevlüt rezervasyonlarımı iptal etmek zorunda kaldım. Çok mağdurum, bir an önce aracımın bulunmasını istiyorum. 4 çocuğumun rızkıydı. Bütün birikimim buydu" dedi.
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