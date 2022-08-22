Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 20 yaralı
Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya-Çorum karayolu Kayabaşı köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Ahmet Şimşek yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen Recep Sinan Aşık’ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 20 kişi yaralandı.
Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kazada yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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