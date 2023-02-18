30 depremzede daha tedavi için İstanbul'a getirildi
Adana'dan hareket eden Norveç hava kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı, 30 yaralı ve 23 refakatçı depremzede ile Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Yaralı depremzedeler İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Yaralı depremzedeler için Adana'dan İstanbul'a hareket eden Norveç Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı saat 20.40 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Sağlık ekipleri uçak inmeden dakikalar önce hazır şekilde hastaları bekledi.
Uçakta bulunan 30 yaralı ve 23 refakatçı depremzede ambulanslarla İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Depremzedelerin 4’ü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilerek, tedavi altına alındı.
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