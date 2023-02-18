30 depremzede daha tedavi için İstanbul'a getirildi

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 06:58

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 06:59

Yaralı depremzedeler için Adana'dan İstanbul'a hareket eden Norveç Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı saat 20.40 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Sağlık ekipleri uçak inmeden dakikalar önce hazır şekilde hastaları bekledi.

Uçakta bulunan 30 yaralı ve 23 refakatçı depremzede ambulanslarla İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Depremzedelerin 4’ü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilerek, tedavi altına alındı.