30 Ekim 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 30 Ekim Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Gece saatlerinde Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde sağanak etkili olacak.
Gece saatlerine kadar ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HAKKARİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
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