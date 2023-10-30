30 Ekim 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ekim 2023 Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
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