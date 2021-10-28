30 Ekim Deprem Anıtı açılıyor

28 Ekim 2021 Perşembe, 13:04

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim İzmir depreminin yıl dönümünde düzenlediği anma programı kapsamında Bayraklı Öğretmenevi yanındaki Hasan Ali Yücel Parkı’nda 30 Ekim Deprem Anıtı’nı açmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin deprem parkları projesi kapsamında yenilediği, afet ve acil durumlar için güvenli toplanma alanı olarak tasarladığı Hasan Ali Yücel Parkı, depremde vefat eden 117 kişinin anısı için yapılan Deprem Anıtı ile anlam kazanıyor.

Anma programı 30 Ekim’de 14.30’da Bayraklı’da Rıza Bey Apartmanı yanındaki Şehit Hakan Ünal Parkı’nda başlayacak. Rıza Bey Apartmanı’na karanfil bırakılmasının ardından depremde kaybedilen yurttaşlar için saygı yürüyüşü yapılacak. Ardından 30 Ekim Deprem Anıtı’nın açılışı için Hasan Ali Yücel Parkı’na geçilecek. Depremin olduğu saat olan 14.51’de anıt önünde itfaiye sireni eşliğinde saygı duruşu yapıldıktan sonra 117 beyaz balon gökyüzüne salınacak ve “Elimi Tutar Mısın?” isimli belgesel izlenecek. 30 Ekim anma programı kapsamında 117 bisikletli Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndan depremin yaşandığı bölgeye bisiklet de sürecek. Ayrıca yedi merkez ilçede 15 noktada 18 bin 500 kişilik lokma dağıtılacak. Bayraklı’daki üç camide akşam ile yatsı arasında ise mevlit okutulacak.

Afet ve acil durumlarda güvenli toplanma alanları oluşturabilmek için belirlenen yeşil alanlar ve parklarda onarım çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hasan Ali Yücel Parkı’nı da bu kapsamda yeniledi ve deprem parkı haline getirdi. Afet anında elektrik, su, tuvalet, duş ve çamaşırhane gibi temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Hasan Ali Yücel Parkı’na da üç modülden oluşan kent donatıları yerleştirdi. Kent donatılarında elektrik kesintilerine karşı güneş enerjisi sisteminin devreye geçirilmesi sağlandı. İhtiyaç duyulan malzemelerin depolanması için oturma birimlerinin altında kilitli depolar oluşturuldu. Depolara afet sonrası çadırlar kurulana kadar barınma amaçlı kullanmak üzere brandalar yerleştirildi.

Bir anıt geçidi niteliği taşıyan 30 Ekim Deprem Anıtı’nın başlangıç noktasında üç pano bulunuyor. Bu panolarda depremin olduğu tarih ve saat ile kaybettiğimiz 117 kişinin isimleri yer alıyor. İsimlerin yazılı olduğu panolarda kuş figürleri yer alıyor; bu figürler kaybedilen yurttaşların sonsuzluğa uçuşlarını temsil ediyor. Parkın girişine konumlandırılan anıt geçidi, karşılama ve parkın içine davet görevini de üstleniyor.