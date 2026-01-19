30 Euro limiti kaldırılmıştı! İnternetten gümrüksüz alışverişi sona erdiren karara, halkın yarısından fazlası karşı: AKP'lilerin oranı dikkat çekti!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yurt dışından posta veya kargoyla gümrüksüz alışverişte 30 euro limiti kaldırılmıştı.

İnternet üzerinden yurtdışından yapılan gümrüksüz alışverişi sona erdiren karara yönelik yurttaşlardan yoğun tepki gelmişti, halkın tepkisi yapılan ankete de yansıdı.

KARŞI ÇIKANLARIN ORANI YÜZDE 61

Aksoy Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy, yaptıkları ölçümde, yurt dışından vergisiz alışverişin sona erdirilmesine karşı olanların oranının yüzde 61 çıktığını açıkladı.

“BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDEN DAHA BÜYÜK BİR NÜFUS”

Türkiye nüfusunun yüzde 40’ının en az bir kere internet üzerinden yurt dışından alışveriş yaptığını kaydeden Ertan Aksoy, bunun çok büyük bir oran olduğunu, Türkiye’nin %40’ının Avrupa’daki birçok ülkenin nüfusundan daha büyük bir sayıya denk geldiğini vurguladı.

“İNSAN RASYONEL BİR VARLIKTIR”

Aksoy, yurt dışından vergisiz alışverişin sona erdirilmesine karşı olanların oranının yüzde 61 olarak çıkmasını şöyle değerlendirdi:

Toplumda yurt dışından alışveriş yapma oranı benim de tahmin ettiğimin çok üstündeymiş açıkçası. Şüphesiz ki bu bir tesadüf değil. İktisat bilimi, 'İnsan rasyonel bir varlıktır’ diyor ve rasyonel varlık olmanın gereği olarak insanlar şöyle bakıyor; “Zaten yurt dışındaki site, dilini benim dilime çevirmiş, alışveriş çok kolay, teslim oranları çok yüksek. Aynı ürünü bazen dörtte bir fiyatına yakın bir fiyatla alma imkânım var.”