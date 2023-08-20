Balıkesir'de 30 hektarlık alanı küle çeviren yangının çıkış nedeni belli oldu

Balıkesir Kepsut'ta 30 hektarlık makilik ve ormanlık alanı küle döndüren yangının saman yüklü bir kamyondan çıktığı ve ormana sıçradığı belirlendi. Yangın 4 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınabilmişti.

İHA
Yayınlanma: 20.08.2023 - 22:22
Abone Ol google-news

Balıkesir’in Kepsut ilçesi Dombaydere mevkinde çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Yangına bir kamyonetin kasasında tutuşan samanlar neden oldu. Önce kamyonet küle döndü, ardından yangın ormanlık alana sıçradı.

O panik anları saniye saniye kaydedildi. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve İtfaiye ekiplerinin canla başla mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

ÇOK SAYIDA EKİPLE MÜDAHALE

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangın bölgesine gelerek ekipleri koordine etti. Vali Ustaoğlu, detayları paylaştı:

"Dombaydere bölgemizde bir orman yangını ihbarı aldık. Ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etti. 86 araç ve 400'e yakın personeli ile Orman Bölge Müdürlüğümüz, DSİ ve Balıkesir itfaiyesi araçları ile müdahale edildi. 8 helikopter ve 8 yangın söndürme uçağı da yangında görev aldı. Şuan kısmen kontrol altında diyebiliriz. 30 hektarlık bir alanda yangının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yoğun müdahalemiz devam ediyor, soğutma işlemleri devam ediyor" dedi.


kamyon Balıkesir orman yangını Yangın

İlgili Haberler

Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle İpsala'dan geçemeyenler Pazarkule'ye yöneldi

Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle İpsala'dan geçemeyenler Pazarkule'ye yöneldi

En Çok Okunan Haberler