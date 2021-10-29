30 kamu arazisi daha özelleştirilecek

29 Ekim 2021 Cuma, 10:31

İktidar, kamu mallarını satmaya devam ediyor. Son olarak 30 kamu arazisinin daha satılmasına karar verildi. Ankara Gölbaşı, Didim, Balıkesir, Eskişehir, Kırklareli Şanlıurfa ve İzmir Karşıyaka'nın da bulunduğu çok sayıda konumdaki taşınmazlar satışa çıkarılıyor.

Resmi Gazete’de “Yatırımcılara Duyuru” başlığıyla yayımlanan kararda şöyle denildi:

T.C. Hazine ve Maliye bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

"PAZARLIK USULÜ"

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak. Son teklif verme tarihleri 30 Kasım ile 7 Aralık arasında değişiyor.