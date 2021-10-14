Okçuluk için milyonlar veren AKP'li belediye kaynaksızlıktan kamu arazisi sattı
Daha önce okçuluk tesisi için 60 milyon TL'lik bütçe ayıran Gaziantep’in AKP'li Şahinbey Belediyesi, ulusal gazetelere verdiği ilanlarla 28 adet kamu arazisini 'parsel parsel' satışa çıkardı. AKP'liler satışı 'belediyede kaynak yok' diyerek savundu.
Daha önce Orta Asya Vadisi (Otağlar ve Binicilik Tesisi) Projesi için 60 milyon TL ödenek ayıran AKP'li Şahinbey Belediyesi, bu kez arsa satışları ile gündemde.
Başkanlığını AKP'li Mehmet Tahmazoğlu'nun yaptığı belediye, gazetelere verdiği ilanlar ile değeri 215 milyon TL olduğu belirtilen 28 adet kamu arazisi satışa çıkardı.
Satışların Belediye Meclisi'nde toplu bir şekilde oylanması tepkilere neden olurken AKP'li Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel'in ifadeleri de tartışma konusu oldu. Güzel, 'kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalıştıklarını ve vatandaşa hizmet götürebilmek için paraya ihtiyaç olduğunu' ifade etti.
28 ARSA PARSEL PARSEL SATILACAK
Satışın mevzuata uygun olmadığını belirten CHP'li Meclis Üyesi Uğur Kalkan ise karara tepki gösterdi. Söz konusu ilanları sosyal medya hesabından paylaşan Kalkan, "Hep merak ediyorsunuz; Şahinbey Belediyesi'nin kaynakları nedir diye. Bugün ulusal gazetelerde çıkan 2 ilan. Şahinbeyli hemşehrilerimizin 28 adet arsasını 'parsel parsel' satacaklar. Sadece bu arsaların bedeli 215 milyon lira. Kaynak yok aslında, Tahmazoğlu 'babalar gibi' arsa satıyor" dedi.
"Bu arsa fiyatlarının yüksekliğini sadece satarken değil, vatandaşın elinden alırken de düşünüyorsunuzdur inşallah" diyen Uğur Kalkan "Yani satarken kepçeyle, vatandaşın elinden alırken alırken kaşıkla mantığıyla hareket etmiyorsunuzdur umarım" ifadelerini kullandı.
İŞTE O İLANLAR:
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