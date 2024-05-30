30 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.05.2024 - 10:33

Güncelleme: 30.05.2024 - 10:33

SAKARYA ilinde 30 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI mahallelerinde 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5712 NOLU SK., 5714 NOLU, 5716 NOLU/1, ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, HACIOGLU, HACIOĞLU, YENICAMI, YENİ CAMİ mahallelerinde 12 NOLU, 12 NOLU SK., 14 NOLU SK., 15 NOLU SK., 18 NOLU SK., 5 NOLU SK., 5002 SK., 5004, 5004 SK., 5006 SK., 6 NOLU, 6 NOLU SK., 7 NOLU SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., BERBER SK., BÜYÜK GEÇIT, BÜYÜK GEÇIT SK., BÜYÜK GEÇİT SK., BÜYÜK GEÇİT. SK., ÇEKER SK., ÇİLEK SK., ELİF SK., GONCA SK., KOMŞU SK., KUŞ SK., POLAT SK., SAKARBABA CD., TATLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 433 NOLU SK., BAYRAM SK., DERIN, DERİN SK., PİLAVCI SK., SAĞLAM SK., TÜTEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 787 NOLU SK., 788 NOLU SK., ANBARLI SK., BONCUK SK., ÇAKIR SK., ÇARK, ÇARK CD., H.RAHMİ SK., KANARA SK., LÜLECI, LÜLECİ SK., SARAY BOSNA CD., YAVUZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 16:30-19:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCAALİ, KIZILCIK, KURUDERE, KUZULUK, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YENIDOGAN, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1001, 1003 SK., 1022, 1023, 1024, 1024 KÜME EVLER, 1025, 1026, 1026 KÜME EVLER, 1027, 1027 KÜME EVLER, 16, AHMETLER, BATI KARADENİZ CD., BAYRAK SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE KÜME EVLER, CUMHURIYET1, ÇAGLAR, ÇIRALI, ÇIRALI/4, DEMIR, DEMİR SK., EFLATUN SK., ERIKLIK, ERİKLİ SK., ESEN, ESKI ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI CD., FATIH-, FATİH SK., GONCA, GÜNES, GÜNES (KIRAN), GÜNEŞ (KIRAN) SK., HARMAN, HUZUR-, ISTIKLAL-, ISTIKLAL (ORTA), İSTİKLAL CD., KANSU, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KARASU, KARASU (KIRAN), KARASU (KIRAN) CD., KARASU (ORTA), KARASU (ORTA) CD., KARASU CD., KEMENÇE, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILCIK, KIZILCIK CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE CD., LALE SK., MADEN, MADEN SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF SK., MENEKŞE SK., MERKEZ/15, MERKEZ/16, MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., ORTA SK., ORTA_23, ÖZGÜR, PINAR, SANCAK, SOGUKSU, SOĞUKSU, SOĞUKSU CD., STAD, STAD_2, TASLIK, TEPE, TEPEBAŞI, YENI_10, YENİ SK., Yeşilköy, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, YALI mahallelerinde 14/1, 15., 153 SK., 153/1, 155, 155 SK., 155/2, 155/2 SK., 156 SK., 156/1 SK., 234, 234 SK., 278, 279, 300, 300 SK., 301 SK., 301/1 SK., 328/1 SK., 329, 329 SK., 330, 330 SK., 372/1 SK., 374, 376, 378, 378. SK., 379, 379. SK., 381, 381. SK., 382, 382 SK., 382/1 SK., 383, 383 SK., 386, 386 SK., 389 SK., 391. SK., 393 SK., 394, 542, 543 SK., 554 SK., 555, 556, 561, 562, 562 SK., 564, 569, 569/1, 573, 580, 627/1 SK., AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA, ERGUVAN, ERGUVAN CD., MİMAR SİNAN, SEHIT ATIF ÖDÜL, ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, YALI mahallelerinde 131 SK., 15/1, 154 SK., 155/1 SK., 158 SK., 159, 159 SK., 160 SK., 161 SK., 163 SK., 164 SK., 180 SK., 226 SK., 232 SK., 274, 274 SK., 275 SK., 276 SK., 277, 301/1, 372 SK., 376 SK., 376. SK., 377. SK., 380, 380 SK., 382. SK., 384, 386. SK., 388, 390, 390 SK., 392. SK., 543, 555 SK., 558, 560, 570, FEVZI PASA, FEVZİ PAŞA CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., PLAJ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK, YENI mahallelerinde 168 SK., 30. SK., 5020, 5024, ABANOZ, ABANOZ SK., ACARLAR, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, AKTAN, AKTAN SK., ALICILAR, ALICILAR SK., ALT, ALT SK., ASAGI_20, AŞAĞI, AŞAĞI SK., ATATÜRK BULVAR, AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BARBAROS SK., BARBAROS1, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKIR AAHMET SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENIZ YOLU, DENİZ YOLU, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖY İÇ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAHYALAR, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KISLA, KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., KUM, MAÇKALILAR, MEHMET AGA SK., MERKEZ SK., MERKEZ/10, MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., POYRAZLAR, POYRAZLAR SK., PTT SK., RECEP KAPTAN SK., RESUL PASA, SAİTİN ŞÜKRÜ SK., SAKARBOYU, SISMAN, ŞİŞMAN SK., TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ, YENİ SK., YESILTEPE, YESILYURT, YEŞİLTEPE SK., YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI 10, YUKARI_6, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT, IÇDEDELER, ULUCAMII, ULUCAMİ, YUSUFBEY mahallelerinde 209, ANKARA, ANKARA CD., AYDIN, AYDIN SK., GEVYA GÖYNÜK YOLU, GÖL PAZARI CD., GÖLPAZARI TARAKLI YOLU, GÜLVEREN YOLU, IÇDEDELER, İÇDEDELER, ÖZEN, TARAKLI TÜRBE YOLU, USLU, USLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT mahallelerinde HASTANE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YONGALIK mahallelerinde YONGALIK, YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AHMETLER, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, İNÖNÜ, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE, MESUDIYE, MESUDİYE, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 12001, 12003, 12007, 12009, 12010, 13002, 13004, 13005, 13006, 13010, 13011, 3006, 8003, 8004, 8008, 8009, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AHMEDIYE SK., AHMEDİYE SK., AHMET GÜNAL, AK SK., AKYAZI, AL SK., ALTINTAS, ARABACI SK., ARSLAN, ARSLAN SK., ATAK, BAHAR SK., BAHÇIVAN SK., CEYLAN/1, CİRİTÇİ SK., COSKUN, COŞKUN SK., ÇIRACILAR, ÇORUHLU SK., DEFNE, DERYA, DERYA SK., DOGAN, DORUK, DORUK SK., DÜGLEN, DÜĞLEN SK., EREN SK., EYLEK SK., GARIPLER, GARİPLER SK., GAZİ SK., GEDIK, GEDİK SK., GÜLEN SK., GÜLYAPI, GÜLYAPI SK., HACI MAHMUT, HACI MAHMUT SK., HANIMELI, HARMANLI SK., HASAN ÇAVUŞ, HUZUR, ISTIKLAL, İsimsiz146, KANAL SK., KANARYA SK., KARABEYLER SK., KARANFİL SK., KAYA, KAYA SK., KIREMITÇI, KİREMİTÇİ SK., KORUCU, MARMARA, MARMARA CD., MARMARA/2, MECIDIYE, MECIDIYE/1, MECIDIYE/1 SK., MECİDİYE, MEHMET AKİF ERSOY SK., MENEKSE SK., MERKEZ, MESUDIYE SK., MESUDİYE, MESUDİYE SK., MEYDAN, MİMAR SİNAN SK., MÜFTÜLÜK, MÜFTÜLÜK SK., NALBANT, NİSAN 17. SK., OKUL SK., ÖZÇAKIR SK., PİRENLİ SK., SIFALI, SIFALI SK., SOFULAR, SOFULAR SK., SONER, SONER CD., TEPE_1, UGUR, ULUDERE SK., ULUDERE/1, VİLLA SK., YAĞMUR SK., YAZILI SK., YESIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, BIÇKIDERE, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECİDİYE mahallelerinde 12004, AHMEDİYE, BAHAR_1, BAHÇE, BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIÇKIDERE SK., CAMI, CIRIT, DEPO, ESENTEPE SK., GÜZEL, HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ CD., KALKAVAN, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KARSLI, KÜÇÜCEK CD., MESCIT, MESCİT SK., ÖZDEMIR, ÖZDEMİR, SAKARYA, SARALAR, TERCAN, TERCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMETLER, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, İNÖNÜ, KANLIÇAY, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE, MESUDIYE, MESUDİYE, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 12005, 12006, 13001, 13007, 3002, 3005, 3007, 8005, 8007, AÇMALAR, AÇMALAR SK., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, AHMEDIYE, AKÇE, AKGÜN, AKINCI, AKYAZI CD., AKYAZI KARAPÜRÇEK YOLU, ALTINTAŞ SK., ARA SK., AVCILAR SK., BABALI, BAHÇE SK., BARUT, BAŞLAR SK., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., CEYLAN, CEYLAN SK., CIHANGIR, COŞKU SK., ÇAKIRLAR SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇORUHLU, DALGIÇ SK., DEĞİRMENDERE, EYLEK, FABRİKALAR, GÜL, GÜL SK., HALI SAHA SK., HANIMELİ SK., HUZUR SK., HUZUR/1, IŞIK SK., İPEK SK., İsimsiz138, İsimsiz147, KANLIÇAY, KANLIÇAY/3, KARTAL SK., KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜK SK., MECİDİYE CD., MECİDİYE SK., MENEKSE, MERKEZ_1, MESUDIYE, OKUL, OSMANLI, OSMANLI CD., PAPATYA SK., PIRENLI, SAHIN, SAKARYA CD., SARALAR CD., SEHIT MUSTAFA ÇELIK, SEHIT MUSTAFA GEYVE, SERÇE SK., SEVER, SONER/3, SÜLEYMANİYE SK., ŞEHİT MUSTAFA ÇELİK SK., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., ŞİFALI SK., TOPÇULAR, TOPÇULAR SK., ULU, ULU SK., ULUDERE, ULUDERE/2, VILLA, YAGMUR, YENIYOL, YENIYOL SK., YESIL SK., YEŞİL SK., YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1014 SK., 1016 SK., 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1404 NOLU, AHMEDIYE MERKEZ, AHMEDIYE MERKEZ/1, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMİRYOLU CD., ORTA/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005 SK., 1029, 1030, 1032, ÇİÇEKÇİ SK., DEMIRYOLU CD., ESKISEHIR, ESKISEHIR/8, ESKİŞEHİR CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATİPLER, KERTIL, KERTİL, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19001, 19002, 19010, 19012, 19018, 36001, 36003, 36005, 36006, 36007, 36009, ALABASLAR, ALABAŞLAR, ASAGINEVRIN, ASARLI, ASARLI SK., AŞAĞINEVRİN, ÇAKALLAR, ÇAKALLAR SK., DURAKLI KÖYÜ YOLU, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HASANBEY SK., HAYELLER, IHLAMUR, KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KERTIL, KERTIL HACIKÖY, KERTİL, KERTİL SK., KISTAFAN, KISTAFAN SK., MURATLAR, MURATLAR SK., NEVRIN, NEVRİN, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, UGURLU 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 2. CD., 21. SK., ATAK SK., BAGLAR, BAĞLAR CD., SAFRANCIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 307. SK., 308. SK., 309., 309. SK., 310. SK., 312. SK., 314. SK., 317., 317. SK., 543. SK., 545. SK., 555. SK., 556. SK., 557. SK., 558., 562. SK., 564. SK., 568. SK., ALKAN TRİO İÇİ YOLU, ARALIK SK., DEFNE EVLERİ İÇİ YOLU, DEFNE SK., ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA CD., KEKLİK SK., ORHANGAZİ SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SELÇUKLU SK., SULTAN SARAYI, ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 4004, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, NURUOSMANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SEREFIYE, ŞEREFİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3904., 3907., CAMILI, MADANLAR, MADANLAR SK., RAMADANLAR, SEFERLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, ILIMBEY, İLİMBEY, KARAÇAM mahallelerinde 1520., 1560, 1562, 3407., 3408., 3409, 3409., 3412., 3558., 3565., 3567., 3568., ADLIYE-, ADLİYE SK., DARDAGANLAR, DARDAĞANLAR, DARDAĞANLAR SK., ESKISEHIR YOLU, ESKİŞEHİR YOLU SK., ILIMBEY, ILIMBEY SK., İLİMBEY SK., KESTANELIK, KESTANELİK, KESTANELİK SK., MOLLA MEHMET EFENDI, ORMAN YOLU, ORTA -, ORTA_1, PARSELLER, SEHIT RECEP DEMIR, ŞEHİT RECEP DEMİR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, YENI, YENİ mahallelerinde 1204 SK., 1205. SK., 1545.-, 2029 SK., 2030, 2031 SK., 2032, 2062 SK., 2063 SK., 2064 SK., 2065 SK., 2085 SK., 2086 SK., 2087 SK., 2089 SK., 2090, 2095, 2109 SK., 2112 SK., 2113, 2133 SK., 2141 SK., 2146 SK., 2147, 2147 SK., 5021 SK., 5131, 5500 SK., 5501 SK., 5505, 5505 SK., 5505. SK., 5514, 5514 SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., FATIH SULTAN MEHMED, FATİH SULTAN MEHMED CD., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CD., SERVETIYE, SERVETİYE CD., TURGUT ÖZAL, YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DIKMEN, DİKMEN mahallelerinde 11612, 11623, 11636, ARMAĞANLAR SK., DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ_315, MERKEZ_58, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ÜST SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, DEDELER, MADENLER mahallelerinde BES OLUK YAYLASI, BEŞ OLUK YAYLASI, ÇİGDEM YAYLASI, ÇİĞDEM YAYLASI, DEDELER, DEDELER SK., KURTULUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, MADENLER, ÜST YURTLUK, YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERIYE, CAFERİYE, KADIKÖY, MAHMUDIYE, MELENAĞZI, TOPAĞAÇ, YAYLA mahallelerinde 303, 303 SK., 304, 304 SK., 305 SK., 306 SK., 307, 307 SK., 308, 308 SK., 309 SK., 310, 310 SK., 311 SK., 312 SK., 313 SK., 314 SK., 315.SK, 316, 316 SK., 317 SK., 318 SK., 319 SK., 319/1, 320, 320 SK., 321 SK., 322 SK., 323 SK., 324 SK., 325 SK., 326 SK., 327., 327. SK., 328. SK., 329., 330., 331 SK., 332, 335, 335 SK., 336, 337 SK., 338, 338 SK., 339. SK., 340. SK., 341. SK., 342., 342. SK., 352. SK., 501., 503., 503. SK., 504., 504. SK., 505, 505., 506., 508, 509., 509. SK., 510., 512. SK., 515, 516., 516. SK., 517., 517. SK., 518, 518 SK., 519., 519. SK., 520., 520. SK., 522., 522. SK., 524, 524 SK., 525., 525. SK., 526., 526. SK., 529. SK., 530., 531., 531. SK., 532., 532. SK., 533., 533. SK., 534., 535., 536., 536. SK., 538., 539., 540. SK., 541., 542., 543., 544., 545., 546., 546. SK., 547., 547. SK., 549., 550., 550. SK., 551., 553. SK., 555., 556., 557., 559. SK., 560., 561., 561. SK., 563., 564., 565., 566., 567., 568., 569., 569. SK., 574., 575., 576., 577., 579., 579. SK., 580., 581., 583., 584., 584. SK., 585., 585. SK., 586. SK., 587., 588., 588. SK., 589., 590., 590. SK., 592. SK., 593. SK., 595., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 599 SK., 600. SK., 601., 602., 604 SK., 605., 608., 609. SK., 612., 614, 615 SK., 617, 618, 619, 620, 621, 622, 622 SK., 623, 625, 625 SK., 626, 627, 628, 629, 629 SK., 631., 642., 693./1, 699., 707, 707-, 708, 708 SK., A.FUAT CEBESOY CD., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ALİ FUAT CEBESOY CD., BEKTAŞI SK., BEYOGLU_1, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., CUMAYERİ YOLU, ÇAYIRLAR SK., DENİZ EVLER İÇİ YOLU, DENİZDAĞI CD., ESENTEPE_1, FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), KARASU ŞİLE YOLU, KENAN TURAL, KENAN TURAL CD., MERKEZ SK., MERKEZ/1_1, MERKEZ/36, MERKEZ/37, MERKEZ/4_9, MERKEZ/60, MERKEZ/68, MERKEZ/69, MERKEZ_3, MERKEZ_96, MERKEZ_96 SK., NİNE HATUN SK., SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/2, SAHIL YOLU/3, SAHILYOLU, SAHILYOLU/1, SAHİL YOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, SAHİLYOLU CD., ŞAİR AYSEN AKDEMİR SK., TATLICAK, TATLICAK SK., TATLICAK/1, TOKI ORTAKÖY, TOKİ ORTAKÖY, TOPAĞAÇ SK., YALI, YALI SK., YALI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.